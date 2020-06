Centrodestra: Carfagna, 'Fi non si omologhi ad alleati e sia voce moderati'

20 giugno 2020 a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - Forza Italia deve evitare di omologarsi agli alleati e deve ritornare ad essere la voce del mondo produttivo, dei professionisti, degli artigiani, dei commercianti. La ricetta del centrodestra è l'unica in grado di salvare il Paese. Forza Italia deve recuperare una voce che è stata flebile in questo ultimo periodo. C'è chi ha riconosciuto di aver avvallato una linea che non ha fatto il bene del nostro partito e dell'area dei moderati del centrodestra” e "qualcuno a dire il vero" ha chiesto scusa, "non dirò mai chi". Lo ha affermato Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera, ospite de 'L'Intervista' di Maria Latella su Sky Tg24.

“Il Paese –ha aggiunto- ha bisogno di un'area moderata e liberale in buona salute. Il merito di aver rimesso Forza Italia al suo posto è sicuramente di Silvio Berlusconi che ha ricordato a tutti qual è la natura del nostro partito, che è moderato, liberale, europeista, atlantista e garantista”.