Fase 3: Carfagna, 'non è normale silenzio su riapertura scuole'

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Non mi sembra normale che non si abbia ancora oggi un'idea concreta su come, quando riaprire le scuole. C'è un problema di socialità, di apprendimento, di formazione che riguarda i bambini e i ragazzi e poi c'è anche un problema che riguarda la possibilità per le famiglie, e quasi sempre per le donne in particolare, di conciliare" le esigenze familiari e lavorative. Lo ha affermato Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera, ospite de 'L'Intervista' di Maria Latella su Sky Tg 24.