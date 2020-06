Fase 3: giovani Magnitudo Italia ricevuti da Conte, ok servizio civile retribuito

20 giugno 2020 a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - “Volevate attirare la mia attenzione? Ci siete riusciti". Queste le parole del premier Giuseppe Conte, che ha ricevuto oggi i giovani di Magnitudo Italia - Flaminia Laurenzi e Francesco Capasso - dopo la manifestazione organizzata a due passi da Villa Pamphili dall'associazione giovanile contro gli Stati generali dell'Economia. Oltre al presidente del Consiglio, a ricevere i manifestanti di Magnitudo Italia anche il ministro dell'università Gaetano Manfredi e la responsabile della famiglia Elena Bonetti.

"Abbiamo portato le nostre proposte per rilanciare il mondo giovanile, dai giovani lavoratori agli studenti, ottenendo una grande vittoria. Tre richieste su quattro - spiega l'associazione su Facebook - ovvero aiuti statali per l'acquisto di testi didattici, servizio civile retribuito per i diciottenni, ristrutturazione degli edifici scolastici sono state accolte. Ora al lavoro per l'approvazione del Fondo emergenza sociale giovani, apprezzata dai membri del governo".