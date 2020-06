Fisco: Conte, 'ritocco Iva? Ci stiamo pensando...'

21 giugno 2020 a

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Stiamo discutendo un po' sull'Iva perché abbassare un po' l'Iva potrebbe dare una spinta alla ripresa dei consumi, è un fatto di fiducia". Lo ha detto ieri il premier Giuseppe Conte, commentando una sollecitazione di alcuni cittadini ricevuti agli Stati generali dell'Economia in rappresentanza di alcune categorie produttive. In un video pubblicato oggi sulla pagina Facebook del presidente del Consiglio, Conte coglie l'input arrivato dai cittadini per una 'sforbiciata' dell'imposta sui consumi.