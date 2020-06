Fase 3: Elisa intona 'Luce' a Stati generali Economia con Conte**

21 giugno 2020 a

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Una dei suoi motivi più famosi: 'Luce'. A intonarla durante gli Stati generali dell'Economia, in corso a Villa Doria Pamphili, Elisa, che ne è anche autrice. A invitare la nota cantautrice italiana ad allietare gli Stati generali dell'Economia con qualche nota, raccontano, è stato lo stesso premier Giuseppe Conte, che oggi ha incontrato il mondo della cultura. Elisa, nella giornata della musica, ha riportato le difficoltà del settore, che oggi in segno di 'protesta' hanno sposato l'hashtag #iolavoroconlamusica. Poi l'invito di Conte, che Elisa non ha lasciato cadere intonando, a cappella, uno dei motivi più famosi del suo repertorio, incassando un caldo applauso dei presenti.