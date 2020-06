Fase 3: Conte, 'mondo cultura fondamentale, daremo dovuta attenzione'

21 giugno 2020 a

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "In questa ultima giornata di lavori a Villa Pamphili per #ProgettiamoIlRilancio un bel momento di confronto con alcuni protagonisti del mondo della musica, del cinema, del teatro, della letteratura, dell'architettura: Alessandro Baricco, Stefano Boeri, Massimiliano Fuksas, Stefano Massini, Franco Maria Ricci, Elisa, Giuseppe Tornatore, Monica Guerritore. Un settore, quello della cultura, vero punto di forza del Paese, di fondamentale importanza e a cui questo Governo vuole dare la dovuta attenzione". Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte, che a breve farà il punto, in una conferenza stampa, sulla conclusione degli Stati generali dell'economia.