Conte: 'Fi più dialogica, confido in Lega e Fdi costruttivi'

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Le forze di opposizione "non hanno raccolto il primo invito, tornerò a proporlo" per avere "un ulteriore occasione di confronto. Credo sia più opportuno incontrarle singolarmente, proprio per evitare passerelle e un confronto confuso. Dunque uno spazio delicato, che offrirò presto, confido di vederle già questa stessa settimana tenendo conto che abbiamo anche un Pnr da presentare e che quella può essere un'occasione". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo a chi gli chiedeva del confronto con le forze di opposizione.

"Come avete visto - ha proseguito - Fi sembrerebbe predisporsi a un confronto più dialogico, ma confido che anche Fdi e Lega possano partecipare in tutta franchezza".