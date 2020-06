Fase 3: Meloni, 'De Luca personaggio da avanspettacolo, pensi a Campania'

21 giugno 2020 a

a

a

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Meloni vispa Teresa come definita dal governatore campano di Vincenzo De Luca? "Mi interessa poco quel che ha da dire De Luca, è un personaggio da avanspettacolo, non arriva notizia su quanto ha concluso in questi anni da governatore. Questi suoi monologhi senza contraddittorio, con delle volgarità che non dovrebbero uscire dalla bocca di un rappresentante delle istituzioni. Le sue similitudini a me interessano poco". Così Giorgia Meloni, ospite di Non è la D'Urso su Canale 5.

"Sono stufa - aggiunge - di questa presunta superiorità morale del centrosinistra, se queste volgarità fossero state dette da esponenti del centrodestra cosa sarebbe accaduto? Quanto accaduto a Napoli" per la vittoria della Coppa Italia, e che ha fatto scaldare De Luca contro Meloni e MAtteo Salvini, "sarebbe accaduto anche a Torino", ma "non sono stata certo io a parlare di lanciafiamme" per chi violava le regole anti-Covid.