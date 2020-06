Fisco: Mulè, 'serve seria riforma, non inutile dibattito su Iva'

22 giugno 2020 a





Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "L'ideona di Conte di 'pensare di abbassare' l'Iva dopo dieci giorni di passerelle per gli Stati generali la dice lunga sullo stato confusionale del governo. Essendo incapace di avviare una seria riforma del fisco in grado di rimettere in moto fiducia e consumi, l'esecutivo si trastulla in un nuovo inutile dibattito sulla rimodulazione dell'Iva". Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei Gruppi di Camera e Senato.

"Ma a Conte e a questa maggioranza di poltronisti -aggiunge- manca la visione da dare al Paese, dalle politiche industriali a quelle sociali. Il risultato è drammatico, l'incompetenza inaccettabile”.