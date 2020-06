Energia: Saipem, con Polonia lunga storia di collaborazione

22 giugno 2020 a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Saipem ha una lunga storia di collaborazione con la Polonia. Abbiamo recentemente vinto il contratto per la sezione offshore tra Danimarca e Polonia e gli approdi a terra della Baltic Pipeline, infrastruttura strategica che consentirà di diversificare l'approvvigionamento energetico dell'Europa Centrale e dell'Est e della Regione Baltica. Come sottolineato dall'evento di oggi, la Polonia è fortemente impegnata nella transizione energetica. Saipem è disponibile a mettere al servizio della transizione energetica del Paese le sue capacità di ingegneria, fabbricazione e installazione senza eguali". Ad affermarlo è Francesco Racheli, Coo della Divisione E&C Offshore di Saipem nel corso del Webinar dal titolo “The Future of Energy Sources and Networks in Poland” organizzato oggi dall'Ambasciata d'Italia.

I progetti legati al gas naturale e alle fonti rinnovabili, aggiunge, "rappresentano già circa il 70% del portafoglio ordini di Saipem e la divisione E&C Offshore ha recentemente creato una linea di business dedicata all'eolico offshore, segmento nel quale abbiamo un solido track record grazie a importanti progetti per parchi eolici in Europa ed Asia in Polonia".