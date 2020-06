Superstizioni sul gioco d'azzardo che esistono ancora al giorno d'oggi

22 giugno 2020 a

(Milano, 22 giugno 2020) - Milano, 22/06/2020 - Il gioco d'azzardo online si basa sulla fortuna, si sa. Tutti i giocatori d'azzardo, però, e non solo online, hanno la loro serie di superstizioni in cui credono fermamente; alcuni segni e simboli sono fortunati e ci sono colori, azioni e rituali da seguire per attirare la fortuna e

Non contare i soldi sul tavolo

Questa è una superstizione che la maggior parte dei giocatori d'azzardo segue quando gioca al casinò fisico – ovviamente. Contare i propri soldi in piena vista degli altri giocatori è considerato sfortunato. Altre persone invece lo percepiscono come una cattiva etichetta, poiché tali gesti risultano scortesi e poco professionali.

Numeri fortunati e sfortunati

Ci sono diverse opinioni su quali numeri portano fortuna e quali sono disastrose, soprattutto per i giocatori d'azzardo abili ma estremamente superstiziosi.

Nella cultura occidentale, il numero 13 è considerato un numero sfortunato, in alcuni casi molto spaventoso. Porta sfortuna ed è spesso associato all'occulto e al paranormale. Questa paura del numero 13 è comune nelle società occidentali che in alcuni paesi, edifici e ascensori saltano il numero 13. I giocatori d'azzardo sono particolarmente cauti riguardo al numero 13 quando giocano alla roulette, ma per alcune persone questo numero porta loro fortuna quando giocano al casinò.

Il numero 7 è ampiamente conosciuto come portatore di fortuna. Rappresenta la prosperità ed ha un significato molto speciale nei casinò online, specialmente per coloro che amano giocare alle slot online e ad alcune varianti del blackjack.

Per i giocatori d'azzardo in Oriente, è tutta una questione di numeri. La numerologia cinese influenza il modo in cui i giocatori d'azzardo giocano al casinò.

In generale, i giocatori di casinò evitano il numero 4 a tutti i costi, dato che la parola è stranamente simile alla traduzione cantonese di die. D'altra parte, i numeri 3, 6 e 9 portano fortuna se combinati con il numero 8. È estremamente complicato comprendere l'intero concetto della numerologia cinese, ma la cosa più importante da fare è evitare il numero 4 e abbracciare tutto ciò che è strettamente legato al numero 8.

Nei giochi che non prevedono una numerologia, come

Rosso significa prosperità

Il rosso è sempre stato associato alla fortuna tra i giocatori d'azzardo di tutto il mondo. Questa credenza ha avuto origine in Asia, poiché i cinesi ritengono che sia un colore fortunato quando si gioca d'azzardo nei casinò. Il rosso è legato alla prosperità e alla buona fortuna sul tavolo da gioco e nella vita di tutti i giorni. I giocatori che intendono vincere durante i giochi di casinò si preparano e indossano sempre un capo d'abbigliamento di colore rosso per aumentare le loro possibilità di vincita.

Usare dei portafortuna

C'è una lunga lista di portafortuna che i giocatori d'azzardo portano al casinò, come la zampa di coniglio, il trifoglio, il ferro di cavallo e il quadrifoglio. Naturalmente, molte persone si rendono conto che uccidere i conigli solo per le zampe non è etico, quindi questa credenza superstiziosa sta rapidamente scomparendo.

I rituali che portano fortuna ai giocatori d'azzardo

Insomma, queste usanze sono ancora presenti al giorno d'oggi e molto difficilmente le vedremo sparire nel tempo.

