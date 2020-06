Razzismo: Gioventù nazionale, 'senza storia non c'è futuro, presidio a simboli cultura'

22 giugno 2020 a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Senza storia non c'è futuro”. E' l'iniziativa che Gioventù nazionale, l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, sta portando avanti da diversi giorni presidiando fisicamente in ogni città d'Italia i simboli della nostra storia e della nostra cultura. "Condanniamo fermamente -spiega- Fabio Roscani, Presidente di Gn- le azioni oltraggiose compiute su statue di intellettuali, politici e persino di personaggi dell'antica Roma, poiché considerati da alcuni simboli di razzismo. Nel pieno rispetto delle regole, continueremo a proteggere, finchè sarà necessario, i simboli della storia per difendere il futuro delle giovani generazioni da un anacronistico revisionismo storico, pregno di ideologismo e mistificazioni che vuole abbattere, deturpare e censurare simboli e figure consegnate all'eternità".