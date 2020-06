Friuli Venezia Giulia sotto i riflettori con il Gal Carso

22 giugno 2020 a

Trieste, 22 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Venti destinazioni a confronto attraverso racconti, contenuti e azioni di destination marketing per aiutare gli operatori del turismo ad affrontare la crisi e il cambiamento che è alle porte. Tra questi protagonista anche Manageritalia Friuli Venezia Giulia che porta all'evento il caso del nostro territorio con il Gal Carso, rappresentato da Enrico Maria Milič responsabile per l'animazione e la promozione del territorio per conto del Gal Carso - LAS Kras. Milič parlerà nella sessione governance con tra gli altri Alfonso Pecoraro Scanio, Barbara Argiolas, Nicola Bellini, Marco Bussone, Mario Mantovani, vicepresidente Manageritalia nazionale.

L'evento totalmente online e digitale, che potranno quindi seguire tutti (iscrizioni e collegamento da http://www.territorieitalianita.it/), si terrà domani martedì 23 giugno 2020 in diretta streaming dalle 9.15 alle 19.55: sei dibattiti da 90 minuti in cui interverranno per portare la propria testimonianza oltre 30 tra professionisti delle destinazioni, amministratori locali e imprenditori impegnati nel marketing del territorio. Territori e Italianità è quindi una giornata di studio e dibattito ideata da Andrea Succi, destination manager di Sardinia East Land, in collaborazione con Paolo Borroi, founder di Darwin Win.

“La collaborazione con il Gal Carso -dice Fabiana Vidoz, consigliera di Manageritalia Fvg e esperta di marketing turistico- è stata per me un'opportunità professionale e anche l'occasione per sperimentare gli obiettivi del progetto Community Turismo promosso localmente da Manageritalia Fvg. Il coinvolgimento di stakeholders del territorio, di protagonisti locali e attori attivi nella valorizzazione delle eccellenze del Carso ha permesso di porre le basi per un piano marketing realmente partecipato e per lo sviluppo di un eco sistema turistico e territoriale dove enti, produttori, attori dell'ospitalità, comunità producono e integrano esperienze e saperi per la generazione di valore condiviso e sostenibile”.“L'attuale situazione di crisi -dice Sandro Caporale, presidente Manageritalia Fvg- ci spinge a operare ancor più sul territorio per mettere le competenze dei nostri manager al servizio di collaborazioni e sinergie che come in questo caso arricchiscono e portano valore a tutti e a tutto il territorio. Lo faremo ancora di più e meglio”