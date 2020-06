22 giugno 2020 a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - L'Enac "sta avviando gli accertamenti che porteranno all'erogazione di sanzioni nei confronti dei vettori in caso di accertata violazione del Regolamento comunitario" di tutela dei passeggeri che prevede in particolare il rimborso del biglietto e non l'erogazione di un voucher" in caso di cancellazioni di voli per cause non riconducibili all'emergenza Covid-19.