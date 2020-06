Regionali: Fitto, 'grazie per fiducia, ora proposta forte cambiamento'**

22 giugno 2020 a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - “La decisione dei leader di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia costituisce per me motivo di orgoglio e al contempo sento su di me la grande responsabilità di aver riunito le forze politiche in un'unica proposta diversamente da quanto è avvenuto in passato. Ringrazio Silvio Berlusconi, Matteo Salvini per la fiducia accordatami, e Giorgia Meloni, alla quale –insieme a tutta la classe dirigente di Fratelli d'Italia- rivolgo un particolare ringraziamento per la lungimiranza dimostrata e per aver creduto nella mia candidatura a presidente della Regione Puglia fin dal primo momento". Lo afferma in una nota Raffaele Fitto.

"Il centrodestra -aggiunge- è maggioranza naturale nel Paese e, ritengo, a maggior ragione nella nostra Puglia. La forte coesione delle tre forze politiche principali costituisce, dunque, un punto fondamentale dal quale partire per costruire una proposta di forte cambiamento, che riaccenda nei pugliesi la speranza di una migliore qualità della vita".(segue)