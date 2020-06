L'italiana Soft Strategy e ShadowDragon formano partnership per l'erogazione di formazione alle indagini e capacità di indagine avanzate.

23 giugno 2020 a

a

a

ROMA, 23 giugno 2020 /PRNewswire/ -- Soft Strategy e ShadowDragon formano partnership per l'erogazione di formazione alle indagini avanzata. Con il crescente livello di sofisticazione del mondo, molte aziende hanno necessità di adattarsi a una varietà di minacce.

Aziende pubbliche e private necessitano di formazione per indagare su minacce sofisticate alle imprese e alla comunità. Soft Strategy è una delle prime aziende in Europa a divenire rivenditore e trainer autorizzato, con capacità e formazione disponibili in tutta l'Europa e l'Italia.

ShadowDragon è leader riconosciuto nell'acquisizione di contenuti personalizzati, compresi open-source, social media e deep/dark web, a supporto di attività di raccolta e analisi di protocolli proprietari e intelligence (OSINT/SOCMINT), oltre a erogare formazione per indagini complesse a organizzazioni statali, militari e commerciali.

L'alleanza consente di erogare formazione alle indagini a tutte le categorie di clienti che svolgono indagini e analizzano minacce sofisticate. Inoltre, Soft Strategy sarà autorizzata a vendere strumenti ShadowDragon per l'individuazione, il monitoraggio, la mappatura e il contrasto delle minacce contro clienti in Europa e in Italia.

"La capacità di offrire gli strumenti di indagine e la formazione migliori al mondo nell'ambito della nostra regione ci assisterà nella lotta alla criminalità, fornendoci informazioni preziose per l'analisi approfondita di problemi di difficile risoluzione. Questo sodalizio amplia il portafoglio di capacità disponibili ai nostri clienti". Francesco Faenzi, Direttore Digital Trust - Soft Strategy

"Siamo lieti di avere l'onore di formare i formatori per garantire a Soft Strategy e ai suoi clienti il massimo successo. Questa partnership consente altresì la possibilità di effettuare trasferimenti in una congiuntura in cui gli spostamenti sono difficoltosi. Avevamo necessità di superare i problemi che ci sta presentando il mondo; questa partnership rappresenta la soluzione in molti sensi, oltre a offrirci capacità di cui abbiamo bisogno in un mondo in continuo mutamento". - Daniel Clemens, CEO di ShadowDragon

Soft StrategySoft Strategy è un'azienda 100% italiana, specializzata nella fornitura di servizi professionali alle imprese di medie e grandi dimensioni. Fondata nel 2006 da soci di grande esperienza provenienti da aziende leader di Management Consulting impegnatisi in un progetto ambizioso. Nel tempo abbiamo integrato e sviluppato la nostra offerta Advisory con soluzioni ICT verticali volte alla Digital Transformation & Innovation.Di recente Soft Strategy ha creato una nuova Line of Business, Digital Trust, incentrata su Cyber Security e frodi e criminalità, oltre alla nuova offerta Newco Financial Advisory a completamento della rosa di servizi per CFO. Le attività di Soft Strategy consentono ai clienti di adottare soluzioni innovative che stimolano il business, condividendo al contempo un insieme di valori fondamentali, quali integrità, forte coinvolgimento, attenzione al mercato, lavoro di squadra e impegno reciproco. Offriamo la nostra esperienza alle aziende che operano nei mercati di: telecomunicazioni e media, energia e utenze pubbliche, trasporti, pubblica amministrazione e finanza.

ShadowDragonShadowDragon sviluppa soluzioni di cybersecurity che semplificano la complessità della raccolta dati, analisi e monitoraggio delle minacce. ShadowDragon crea strumenti per potenziare le indagini, si integra con partner OEM ed eroga formazione per intelligence open source, indagini di lungo periodo di aziende statali e private. Da oltre un decennio ShadowDragon si specializza in servizi di raccolta di nicchia, consentendo il buon esito di indagini e attribution più complesse.

ShadowDragon è nata a Cheyenne, Wyoming. ShadowDragon ha inoltre aperto sedi dedicate a ricerca e sviluppo ad Austin, Tx e Birmingham, AL, oltre a uffici a Copenaghen, Danimarca.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/334209/ShadowDragon_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1193963/Soft_Strategy_Logo.jpg