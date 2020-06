Serie A: la Lazio rischia grosso con l'Atalanta, tutto facile per l'Inter con il Sassuolo

23 giugno 2020 a

(Roma, 23 giugno 2020) - I quotisti anticipano per domani una vittoria dei neroazzurri (1,36) sul Sassuolo (8,65) e un testa a testa tra orobici (2,16) e capitolini (3,23)

Roma, 23 giugno 2020 – Dopo il recupero della 26esima giornata, l'Atalanta (2,16), ritorna al Gewiss Stadium per ospitare la Lazio (3,23) al debutto nel campionato post Covid-19. La lavagna di Planetwin365 prevede una partita ricca di gol (Over 3,5 a 2,30, Over 4.5 a 4,06), con un primo tempo che potrebbe terminare in parità (2,46), mentre nel secondo le sorti potrebbero essere a favore dei bergamaschi (2,49). La Dea ha infatti mostrato nella partita con il Sassuolo di non aver perso la sua forza offensiva e secondo il 44% dei tifosi riuscirà ad ottenere la quinta vittoria consecutiva, rinsaldando il quarto posto. La squadra di Inzaghi, invece, che ebbe la svolta in campionato proprio con la clamorosa rimonta da 0-3 a 3-3 nella partita di andata con gli orobici, è chiamata a rispondere al successo di ieri della Juventus per alimentare il sogno Scudetto. Sarà una trasferta complicatissima per i biancocelesti che dovranno dimostrare di non aver perso lo smalto pre-Covid-19 con 21 risultati utili consecutivi raccolti. Ne sono convinti anche i tifosi: appena uno su tre (29%) crede nel successo dei laziali, mentre un 26% si attesta sul pareggio.

Domani ritorna in campo anche l'Inter (1,36) contro il Sassuolo (8,65) con l'obiettivo di ridurre il gap dalla Lazio. 7 tifosi di Planetwin365 su 10 anticipano una vittoria dei neroazzurri, mentre solo l'11% crede in un successo del Sassuolo. Una squadra, quella di De Zerbi, da sempre avversario ostico per l'Inter a San Siro: gli uomini di Conte non vincono in casa contro i neroverdi dal 2014 e hanno perso in totale il 54% delle partite giocate contro il Sassuolo. Secondo gli analisti, domani l'Inter potrebbe tornare a vincere: il primo gol della giornata potrebbe essere realizzato da Lukaku (3,80), ma tra i marcatori fari puntati su Candreva(a 5,00 una sua rete), che siglò il gol decisivo nell'ultimo successo dell'Inter con gli emiliani di quattro anni fa.

