Patuanelli: "Fni e fondo tecnologico opportunità strategica per il Paese"

Roma, 23 giu. -(Adnkronos) - "Il Fondo Nazionale Innovazione e il Fondo per il trasferimento tecnologico rappresentano un'opportunità strategica per l'Italia". Lo ha sottolineato il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli intervenendo alla presentazione del piano industriale di Cdp Venture Capital per il triennio 2020-2022 “Dall'Italia per innovare l'Italia” del Fondo Nazionale Innovazione, alla cui creazione il Ministero dello sviluppo economico ha contribuito con uno stanziamento di circa 500 milioni di euro, "credendo fortemente che questo sia uno strumento centrale di politica industriale a favore dell'innovazione".