Milano: Giana (Atm), 'no correlazione finora con tema frenate metro'

Milano, 23 giu. (Adnkronos) - "A oggi per quello che abbiamo letto non abbiamo trovato nelle carte una correlazione diretta tra le frenate e i fatti spiacevoli di oggi:(l'arrestato, ndr) è stato tentato di turbare le gare, ma non ha influenzato il contenuto. Il tema delle frenate sino ad oggi a noi non risulta, è un tema che abbiamo affrontato da un punto di vista tecnico". E' quanto afferma il dg di Atm, Arrigo Giana, durante una commissione consiliare del Comune di Milano, rispondendo alle domande dei consiglieri.

"Abbiamo contestato ai produttori problemi tecnici e intimato a questi signori di risolverli, cosa che sta avvenendo nei tempi e nei modi previsti, sottoposti tra l'altro all'attenzione della Procura. Sono problemi tecnici che hanno una storia antica, sono in fase di soluzione", aggiunge. Il tema della frenate, ribadisce, "non ha correlazione diretta con i tentativi di turbare il corretto svolgimento della gare".