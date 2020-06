Fondazione Fiera: nel 2019 utile in aumento, conferma piano al 2022

23 giugno 2020 a

Milano, 23 giu. (Adnkronos) - Il covid non ferma Fondazione Fiera Milano, che conferma il piano al 2022 e la sua solidità "economico-patrimoniale". Il consiglio generale della Fondazione, presieduto da Enrico Pazzali, ha approvato il bilancio 2019 e il bilancio consolidato della fondazione, che si chiude con un utile di 12,458 milioni di euro, in aumento del 95% rispetto ai 6,4 milioni di euro del 2018, e una crescita del patrimonio netto a 676,3 milioni di euro rispetto ai 664,3 milioni di euro del 2018. E' in calo l'indebitamento finanziario a lungo termine, che si attesta a 93 milioni di euro nonostante l'incremento del piano degli investimenti.

Nel contesto post covid, spiega la nota, "il sistema fieristico di Milano, uno dei più importanti a livello internazionale, rappresenta un potente driver di crescita per favorire il processo di internazionalizzazione e di rilancio delle imprese e delle principali filiere produttive del nostro Paese". Pur nella grave emergenza "l'attuale congiuntura mondiale può e deve rappresentare un momento di netta discontinuità, per accelerare una transizione del settore fieristico italiano, a incominciare da Milano, verso una riorganizzazione della propria catena del valore e un consolidamento industriale e finanziario", afferma il presidente Enrico Pazzali.

"Le buone performance 2019, frutto della positiva gestione di Fondazione e del ritorno alla distribuzione dei dividendi da parte di Fiera Milano, unite a una solida posizione finanziaria netta, ci consentono - aggiunge - di affrontare la difficile ripresa dell'economia italiana e di supportare il sistema fieristico-congressuale nel medio-lungo periodo".