Omeopatia, 11 medici raccontano casi clinici per superare pregiudizi

Roma, 23 giu. (Adnkronos Salute) - Raccogliere le testimonianza dei medici, 11 in questo caso, che applicano terapie omeopatiche per far conoscere meglio la disciplina, informare a partire da fatti concreti e "superare i pregiudizi di una parte del mondo scientifico contro una branca della medicina utilizzata da 9 milioni di italiani". Ha riassunto così Giovanni Gorga, presidente di Omeoimprese, il suo libro 'Omeopatia, medicina di precisione e grande opportunità" (Nuova Ipsa Editore), presentato oggi in streaming insieme a due medici che hanno contribuito alla stesura del volume: Antonella Ronchi, omeopata e componente del Comitato Permanente di Consenso per le medicine non convenzionali in Italia, e Alberto Laffranchi, medico dell'Istituto dei Tumori di Milano e responsabile del gruppo medicine e terapie complementari in oncologia.

"La medicina omeopatica - ha spiegato Gorga - deve imparare a divulgare, usando un linguaggio semplice, che arrivi immediatamente alle persone. La ragione del libro è proprio questa: mettere insieme testimonianze dirette di medici che da anni la applicano. Si tratta di specialisti quasi tutti attivi nel servizio sanitario nazionale e questo smentisce anche un'idea dell'omeopata non inserito nel contesto della sanità. Il libro ha l'obiettivo di raccontare l'omeopatia per quella che è: una branca della medicina. Una possibilità terapeutica". (segue)