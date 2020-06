24 giugno 2020 a

a

a

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "I ragazzi devono stare in classe. La didattica a distanza è una follia. UN palliativo per i momenti di emergenza. La normalità è gli studenti fisicamente presenti alle lezioni perchè la scuola è una comunità educante". Lo dice Matteo Renzi in un'intervista a 'Il Dubbio'.