Giustizia: Renzi, 'riforma Csm non funziona, parlare di separazione carriere'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - La riforma del Csm proposta "non rompe il legame correntizio. Secondo me non funziona". Lo dice Matteo Renzi, in un'intervista a 'Il Dubbio'. "Piuttosto -aggiunge- vorrei che ci fosse la serenità per poter parlare di giustizia e politica senza anatemi reciproci. Purtroppo per mile motivi da 25 anni risulta impossibile".

"La novità è che per la prima volta da anni l'opinione pubblica non crede più al racconto: giudici eroi, politici ladri. La verità è più complessa e finalmente si sta facendo strada. Penso che presto si potrà iniziare a parlare civilmente anche di separazione delle carriere".