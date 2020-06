Fi: morto Alfredo Biondi, aveva 92 anni(2)

24 giugno 2020 a

(Adnkronos) - Nato a Pisa il 29 giugno del 1928, Biondi era entrato per la prima volta in Parlamento nella quinta legislatura, eletto alla Camera nel 1968 nelle file del Partito liberale. Tornò a Montecitorio nel 1979, riconfermato ininterrottamente dall'ottava alla quattordicesima legislatura, a partire dal 1994 con Forza Italia, movimento nel quale era approdato nella transizione dalla prima alla seconda Repubblica. Dal 2006 al 2008 l'ultima presenza in Parlamento, stavolta però in Senato.

A Montecitorio per quattro legislature ricoprì l'incarico di vicepresidente dell'Assemblea: dal 1987 al 1994, e poi dal 1996 al 2006. Ministro delle Politiche comunitarie nel quinto governo Fanfani (1982-83) e dell'Ambiente nel primo esecutivo Craxi (1983-85), fu nominato ministro della Giustizia nel primo gabinetto presieduto da Silvio Berlusconi.

Al centro di furiose polemiche per il decreto legge che prese il suo nome e che, ricordò proprio il leader di Fi un paio d anni fa, "riportava un minimo di civiltà giuridica contro lo scandalo dell'abuso della carcerazione preventiva, usata come mezzo di ricerca della prova, e che fu fatto cadere dalla ribellione da una campagna mediatico-giudiziaria a supporto della ribellione di alcuni magistrati, purtroppo supportata da certi nostri alleati di governo".