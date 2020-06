Scuola: Bernini, 'piano Azzolina impresentabile'

24 giugno 2020 a

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Il Piano scuola della ministra Azzolina è impresentabile, e giustamente i presidi lo hanno respinto perché delega tutte le responsabilità alla loro autonomia senza fornire linee guida efficaci e, soprattutto, senza le risorse necessarie". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

"La scuola per il governo resta insomma la Cenerentola del Coronavirus: non si è proceduto per tempo a ristrutturare gli edifici, addossando in extremis il compito ai sindaci-commissari, e la riapertura di settembre sarà all'insegna dell'”io speriamo che me la cavo”. Come pensa la ministra che gli insegnanti si possano sdoppiare per far fronte ai doppi turni? Serviranno altre assunzioni, e invece il miliardo per il personale è destinato quasi interamente ad assistenti e bidelli. Così sarà impossibile garantire un'adeguata attività educativa in presenza, ma il governo evidentemente conosce una sola parola d'ordine: arrangiatevi!", conclude.