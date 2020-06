24 giugno 2020 a

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "In questo momento storico parlare di leader è come voler a tutti i costi costruire una casa partendo dal tetto invece che dalle fondamenta". Lo scrive in un tweet il presidente della commissione Politiche Ue alla Camera Sergio Battelli, richiamando la situazione interna al M5S di cui fa parte.