Alitalia: Lalli (Federturismo), 'inutile che si continui a foraggiarla con soldi pubblici'

24 giugno 2020 a

a

a

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Secondo noi tutti questi anni hanno dimostrato che l'idea di avere una compagnia pubblica non funziona. Noi abbiamo oggi questa compagnia più o meno pubblica che però di fatto non ha mai rivestito questo ruolo di rilancio, né oggi lo può fare, anche con l'aiuto sostanzioso che è stato dato all'Alitalia, ancora una volta, con questo ultimo decreto. Se il mondo competitivo del settore aereo sta tenendo di fatto Alitalia fuori dal mercato o quantomeno non le sta riconoscendo un ruolo di propulsore dell'economia aerea a questo punto, è inutile che si continui a volerla foraggiare con soldi pubblici che in questo momento scarseggiano". Così Marina Lalli, il presidente di Federturismo - Confindustria nel corso di un incontro a Roma con la stampa estera.

"Quindi di fatto no - aggiunge-, non crediamo che Alitalia possa farlo", di rilanciare il settore del turismo in Italia "anche perché ha un numero di aeromobili abbastanza limitato e inoltre riteniamo che non abbia neanche fatto il ruolo di compagnia di bandiera nazionale perché questo", spiega, avrebbe significato, "sostenere anche tratte magari meno redditizie"