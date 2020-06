Lombardia: Bankitalia, imprese perderanno 25% ricavi nel semestre (2)

24 giugno 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Secondo gli operatori, i fattori che starebbero penalizzando maggiormente l'attività sarebbero "la diminuzione della domanda interna ed estera, l'indisponibilità della forza lavoro e i problemi logistici connessi con l'emergenza". Tra l'altro, secondo le elaborazioni Bankitalia su dati Istat, le imprese che hanno dovuto sospendere la loro attività, in quanto non rientranti tra i settori essenziali, producono il 58,8 per cento del valore aggiunto industriale totale. Considerando gli effetti di filiera e il ricorso al lavoro agile, la perdita di valore aggiunto delle imprese industriali dovuta alle chiusure di marzo si ridurrebbe di circa 15 punti percentuali.

Il commercio mondiale di beni potrebbe diminuire di oltre il 10 per cento nell'anno in corso, poco meno della diminuzione della domanda potenziale delle merci lombarde. La riduzione sarebbe tuttavia più contenuta di quella del 2009, a seguito della crisi economica globale, anno in cui le esportazioni della Lombardia erano diminuite del 18,5 per cento.