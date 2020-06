Coronavirus: in Lombardia ricoveri in calo (-218), in terapia intensiva 48 pazienti (-3)

24 giugno 2020 a

Milano, 24 giu. (Adnkronos) - In Lombardia nuovo drastico calo dei ricoveri per covid19. Sono 218 in meno rispetto a ieri per un totale di 692 malati in ospedale. In terapia intensiva il saldo è di nuovo negativo: sono tre in meno rispetto a ieri per un totale di 48 pazienti.

"I dati di oggi si qualificano per un ulteriore, sensibile calo dei pazienti ricoverati nei reparti di degenza dei nostri ospedali che si attestano a quota 692 (218 in meno di ieri). I pazienti in terapia intensiva sono 48, 3 in meno rispetto all'ultima rilevazione", è il commento dell'assessore al Welfare, Giulio Gallera.