Salvini: "Spero di chiudere tutti i campi rom con lucchetto" - Video

02 luglio 2020

Roma ,2 lug. (Adnkronos) - "Questo non è il primo, né sarà l'ultimo campo rom che visito, sperando di chiuderli tutti con il lucchetto". Lo dice Matteo Salvini, parlando con i giornalisti, dopo aver visitato il deposito Atac della Magliana, a Roma, confinante con un campo rom (

Il leader della Lega ha poi ribadito che "il censimento dei capi rom resta un obiettivo". "Si può chiamare come si vuole, anagrafe, riconoscimento, ma resta una cosa da fare, che si sta facendo in altre parti", ha detto Salvini, osservando che "non è possibile che ci siano dei lavoratori costretti a una convivenza complicata e preoccupante con dei vicini di casa un po' turbolenti" risolvere questa situazione "sarà uno dei compiti del prossimo sindaco". "Gli autisti -aggiunge ricordando gli incendi dolosi ai mezzi pubblici nel deposito - hanno il diritto di lavorare in tranquillità".

"Scriverò al sindaco e al prefetto, perché qua si parla di lavoratori che vengono presi a sassate e fucilate. Questi incendiano autobus, averli come vicini di casa non è possibile, qua si parla di criminalità, non penso sia più sostenibile la convivenza di un campo rom con 700 lavoratori". "Dirò alla sindaca Raggi di intervenire, a nome dei lavoratori chiederò un censimento, anche sulla frequenza scolastica, perché - aggiunge il leader della Lega - mi dicevano, che a lancirae i sassi sono i bambini". "L'obiettivo - ribadisce Salvini - è arrivare pacificamente allo sgombero, perché lavorare in queste condizioni per un autista non è possibile".

All'arrivo del leader leghista, uno degli ospiti del campo rom ha affermato: "Salvini è il benvenuto, le porte del campo sono aperte, ma se lui ci vuole cacciare, allora ci diano della terra, un posto dove andare con i miei figli" (