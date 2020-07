Dl semplificazioni: Conte, 'no passi indietro, ora serve coraggio'

02 luglio 2020 a

Roma, 2 lug. (Adnkronos) - Il dl semplificazione impaludato, tanto da costringere il governo al passo indietro? "Non è questione di passi indietro, l'Italia ha sofferto così tanto in questi mesi che vuole una ripresa veloce, repentina, certa. Questo è il momento del coraggio. Non ho assolutamente motivo di dubitare che, pur nella varietà di posizioni che ci possono essere tra le forze politiche di maggioranza, si trovi la convergenza per una semplificazione vera, robusta. Occorre un passo risolutivo". Così il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti dopo una breve pausa pranzo con il suo staff in un bar del centro, a pochi passi da Palazzo Chigi.

Quella di dover tornare indietro sul dl, "è una eventualità che non voglio considerare, non possiamo concederci di mancare questo appuntamento. Ci sono tutte le condizioni, tutti dobbiamo osare avendo cura, perché ci siano dei presidi di legalità rafforzati, protocolli antimafia, ancora maggiore trasparenza ma non possiamo accettare il principio che" il dl "non si fa per paura di infiltrazioni criminali, è un atteggiamento inaccettabile".