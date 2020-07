Mes: Conte, 'ora dibattito astratto, valuteremo dopo negoziato'

02 luglio 2020 a

a

a

Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Anche sul Mes è legittimo in questo momento aprire un dibattito pubblico e esprimere varie sensibilità. Ci sarà un momento in cui avremo completato il negoziato europeo - per ora parliamo astrattamente di tutto - e quando lo avremo completato formuleremo tutte le valutazioni, lo faremo in trasparenza e a quel punto dovremo valutare le posizioni di tutti". Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti dopo una breve pausa pranzo con il suo staff in un bar del centro, a pochi passi da Palazzo Chigi.