Berlusconi: avvocato Larosa, 'rispettata legge per investigazioni difensive' (2)

(Adnkronos) - "A prescindere da quei fatti, riguardanti persone informate che hanno reso delle dichiarazioni al difensore, la stessa stampa -prosegue il legale - riporta che nei miei confronti il citato Esposito ha presentato un esposto al Consiglio distrettuale di Disciplina di Napoli sostenendo che non avessi i poteri per svolgere le indagini difensive e comunque nell'adempierle non avrei rispettato le forme previste dalla legge. Sento così il dovere di chiarire che il suddetto tentativo, finalizzato evidentemente a vanificare l'attività difensiva in vista del prossimo giudizio dinnanzi alla Corte sovranazionale, si è concluso il 9.6.2020 con l'archiviazione immediata perché 'la notizia disciplinare è manifestamente infondata' e con ciò, di contro, rafforzando le tesi defensionali in merito all'atteggiamento del dottor Esposito".