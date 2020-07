Governo: Tajani, 'Conte non pensi di dividere centrodestra'

03 luglio 2020 a

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Quando Silvio Berlusconi ha parlato della disponibilità ad entrare in un governo con una coalizione diversa "intendeva una maggioranza di centrodestra, siamo sempre stati contrari al governissimo". E il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "non creda in questo modo di dividere il centrodestra" lodando la responsabilità di Forza Italia. Lo dice il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, in un'intervista a 'Il Tempo'.