Accelerare nelle vendite contro tutte le previsioni

Compagnia Immobiliare Italiana ha continuato ad accelerare nella compravendita immobiliare anche nei momenti più duri del lockdown, contro tutte le previsioni. La potenza della società per azioni nata a Milano risiede nella costante capacità innovativa, che l'ha portata ad avere cantieri di nuova costruzione in tutte le principali città italiane.

Angelo Musco (AD di Compagnia Immobiliare Italiana), durante il RE ITALY del 24 giugno scorso, ha portato sul tavolo l'esperienza e la capacità di immediata innovazione dei suoi sales specialists nell'ambito delle nuove esigenze abitative e di compravendita del post Coronavirus. Dalle sue parole sono emersi i cambiamenti tecnologici importanti a cui il suo team ha fatto fronte.

“Il vecchio metodo di vendita improvvisamente, da un giorno all'altro, non c'era più” ha spiegato Angelo Musco “Abbiamo dovuto cambiare prospettiva ed abbiamo messo a punto lo Show Meeting per vendere online. I miei committenti non erano d'accordo, ma li ho messi davanti all'evidenza dicendo loro: devo vendere le tue case, ho inventato un buon sistema, lo provo ora. I risultati sono stati strepitosi”.

Il timore dei committenti era in parte dovuto al fatto che promuovere le vendite immobiliari in un momento così buio potesse indispettire l'utenza. Invece, alla domanda “Come hanno reagito gli acquirenti?” Angelo Musco ha risposto: “Direi benissimo: in un momento di chiusure e paure, aprirsi al futuro dando prospettive di continuità ha dato fiducia”.

Ma da questa esperienza è anche emersa la necessità di mantenere un contatto umano, seppur a distanza, a dimostrazione di come resta primaria l'abilità interpretativa dell'agente anche nelle vendite online.

“Ciò che piace molto è l'affiancamento uomo/tecnologia: con il nostro Show Meeting, infatti, la vendita online è guidata da consulenti in presenza diretta, seppur al di là dello schermo. L'agente specializzato utilizza la tecnologia per accompagnare l'acquirente nella visita come se stesse in show room. Invece è sul suo divano. La presenza professionale ed umana dei nostri consulenti è stata molto apprezzata nel periodo del distanziamento sociale forzato”.

Non tutti, però, sono in grado di farlo. Ci vuole una formazione specifica sia dal lato tecnico che da quello umano. Ben consapevole di questa necessità, Angelo Musco considera l'Accademia Immobiliare Italiana il suo fiore all'occhiello, l'opificio da cui nascono tutte le idee innovative.

“Grazie all'incontro di specialisti di tutti i settori connessi con il mondo immobiliare, avviato con l'Accademia nel 2019, Compagnia Immobiliare Italiana non è stata colta di sorpresa dalle difficoltà nate dal lockdown e nei primissimi giorni ci siamo subito proiettati verso nuove soluzioni, senza fermarci” conferma Angelo Musco.

La domanda che resta aperta riguarda il futuro e i cambiamenti che porterà la vendita a distanza. Per Angelo Musco però le prospettive sono chiare: “In un prossimo futuro avremo l'occasione di aprire uffici vendite virtuali anche in località remote, dando una risposta centralizzata rispetto alla localizzazione degli acquirenti. Grazie alle nuove tecnologie si aprono nuove prospettive per gli investitori internazionali”.

