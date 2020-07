Arriva il 'bike hotel', in bici ma senza rinunciare al lusso

03 luglio 2020 a

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Lasciarsi alle spalle le restrizioni e le preoccupazioni del 'lockdown' grazie a una vacanza in cui la voglia di farsi coccolare nei migliori hotel incontra la libertà di movimento delle escursioni in bicicletta nei luoghi più belli d'Italia. La proposta arriva da

La bicicletta sarà uno strumento per riconnettersi con la natura in libertà e visitare luoghi favolosi. Per inerpicarsi, ad esempio, tra le strade di Cortina d'Ampezzo, con le Dolomiti patrimonio Unesco sullo sfondo. "Cortina d'Ampezzo è da sempre sinonimo di spazi ampi - dice Carmelo Franco Lentini, direttore del Cristallo Resort & Spa - aria fresca, buona cucina e tanta attività fisica, caratteristiche che la rendono la meta turistica privilegiata per questa estate 2020, soprattutto per gli amanti della bicicletta che ci scelgono ormai sempre più numerosi. Cristallo è collocato proprio a poche pedalate da una bellissima pista ciclabile che corre lungo tutta la valle e, per i più allenati, consente di raggiungere l'Austria, e da numerosi percorsi offroad, di tutti i livelli di difficoltà".

Per chi invece preferisce la Toscana e il Centro, itinerari tutti da scoprire sono quelli tra i saliscendi di Montalcino, lungo i sentieri della ciclostorica Eroica. Oppure le strade tra i vigneti dei Colli del Chianti. Per Annabella Pascale, della Tenuta di Artimino, la bici è una questione di famiglia: "Il cicloturismo è una componente molto importante dell'offerta della Tenuta di Artimino. Il ciclismo è parte del nostro dna e della nostra storia: mio nonno, Giuseppe Olmo, che acquistò la tenuta alla fine degli anni ‘80, era un famoso velocista che aveva vinto diversi riconoscimenti e il record dell'ora nel '35. In più il territorio di Carmignano è perfetto per appassionati delle due ruote: strade di campagna con vigneti e oliveti, percorsi straordinari da fare sia con biciclette tradizionali che in ebike. Vogliamo che i nostri ospiti possano viversi un'esperienza immersiva, per il corpo e la mente: mettiamo gratuitamente a disposizione le nostre bike Olmo ma possiamo anche organizzare tour guidati, o ancora noleggiare una ebike per andare alla scoperta del territorio”.

Al Sud, invece, la proposta di Luxury Bike Hotels prevede come meta privilegiata la Puglia, con i suoi litorali e la Valle d'Itria, tra muretti a secco, ulivi e trulli. "La bicicletta è il mezzo ideale per immergersi nella natura e i percorsi sono delineati in base alle esigenze degli ospiti - dice Aldo Melpignano, proprietario e managing director di Borgo Egnazia - per creare esperienze uniche come sempre facciamo a Borgo Egnazia. Sotto questo punto di vista, siamo fortunati: il territorio ha una conformazione naturale tale da permettere una grande varietà di tracciati. I più esperti potranno sfidare se stessi in percorsi più lunghi con impegnative variazioni altimetriche; gli appassionati e i più piccoli potranno invece passeggiare ammirando il paesaggio inconfondibile della macchia mediterranea e scoprire la Valle d'Itria su percorsi più pianeggianti e lineari".

Le strutture che aderiscono a Luxury Bike Hotels garantiscono un servizio completo per gli appassionati di turismo in bicicletta: dallo spazio bike room all'officina per veloci interventi e piccole manutenzioni, dalla zona lavaggio all'eventuale servizio di noleggio di bici, anche a pedalata assistita. Ci sono, infine, anche spazi dedicati allo smart working, che consentono la giusta tranquillità per riunioni di lavoro in caso di necessità.