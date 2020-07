Migliorbrokerforex.net: la Ippolito srl vende lo storico sito dedicato al trading

03 luglio 2020 a

(Roma, 3 luglio 2020) - Roma, 3 Luglio 2020. Lo storico sito

Sito in vendita dallo scorso giugno 17 giugno 2020, dopo essere stato per anni saldamente nelle mani della Alessio Ippolito SRL che negli anni è riuscita a coltivare una realtà che ad oggi conta oltre mezzo milione di visitatori e un ruolo di punto di riferimento nel panorama del trading, degli investimenti e delle inchieste sulle truffe finanziarie.

Ma andiamo con ordine.

MigliorBrokerForex.net deve almeno parte del suo enorme successo all'attività di indagine e segnalazione di

Quello delle truffe a tema Forex rimane un tema caldissimo, con diversi gruppi (alcuni anche legati al crimine organizzato internazionale) che operano quasi indisturbatamente in Italia e in Europa.

Il tema delle truffe è sempre lo stesso: la promessa di guadagni facili, seguendo la moda del momento - Bitcoin, Azioni Amazon, Forex - per poi fuggire con il denaro versato dai clienti. Un'attività che però aveva trovato un muro forte, quello innalzato da MigliorBrokerForex.net, che aveva attivato una pagina di segnalazioni.

Segnalazioni alle quali - con metodi avanzati - seguivano poi le indagini approfondite dello staff dell'ormai ex società proprietaria Alessio Ippolito SRL.

E così in poco più di un anno vengono segnalate e denunciate centinaia di truffe, spesso facenti capo agli stessi soggetti, con l'attività del sito che raggiunge anche la prima serata TV, con segnalazioni riprese da programmi come Striscia La Notizia.

L'attività di MigliorBrokerForex.net, che contava una pagina con oltre 3.200 segnalazioni e quantomeno altrettanti risparmiatori salvati dal baratro economico, si è presto affermata nel panorama italiano.

Un'attività, quella portata avanti da MigliorBrokerForex.net, che non è stata priva di ostacoli. Secondo quanto riportato dall'Ex proprietà, infatti, l'attività è stata più volte ostacolata prima attraverso la macchina del fango, con centinaia di attacchi al sito, alla società gerente e ai membri dello staff su tutti i principali siti internet di recensioni.

Poi gli attacchi informatici, che tuttavia non sono riusciti a mettere in ginocchio il sito, digitalmente residente in uno dei migliori apparati informatici d'Europa. Poi le maniere forti, con minacce, tese anche all'incolumità fisica della proprietà e dello staff.

Fino alla decisione di mettere in vendita il sito.

Dal 17 giugno su tutte le pagine del sito internet MigliorBrokerForex.net campeggiava l'annuncio di messa in vendita.

La fine di un'attività non solo di divulgazione finanziaria, ma anche di segnalazione delle truffe?

Un sito del genere, con una posizione di questo tipo all'interno del panorama italiano del trading, non poteva sicuramente passare inosservato. Secondo i ben informati fioccano le offerte, anche da competitor, per evitare che l'enorme patrimonio accumulato - anche a livello di trust con i lettori - andasse disperso.

Non è chiaro però se dall'inizio la Alessio Ippolito SRL sia stata interessata maggiormente alla vendita a gruppi esteri, per non rinforzare competitor in un mercato dove, probabilmente con progetti paralleli, l'azienda sarebbe comunque rimasta.

Un fatto è certo: dal 25 giugno migliorbrokerforex.net non rientra più tra le proprietà della Ippolito srl. Con l'annuncio contestuale del passaggio in meno di una settimana, uno dei gioielli del web italiano - almeno nel settore - passa di mano.

Cos'è MigliorBrokerForex.net

MigliorBrokerForex.net è uno dei siti di riferimento del panorama trading e investimenti sul mercato italiano.

Attivo da quasi 10 anni, è nato come sito specializzato

Con il passare del tempo (e il crescere della reputazione del sito), MigliorBrokerForex.net ha allargato il suo orizzonte verso investimenti in azioni, in criptovalute, in materie prime e in indici, diventando tra i primissimi portali in Italia per tutti i settori di riferimento.

Con un'attenzione, che non poteva assolutamente mancare - anche per le

Un'attenzione che non poteva che portare allo scontro con le tante piattaforme truffa che, soprattutto a mezzo telefonico, continuano a colpire in Italia e nel resto dell'Europa.

Uno scontro che è stato l'X-Factor che ha portato alla volontà, da parte della vecchia proprietà, di cedere il sito e mollare la presa.

I numeri di MigliorBrokerForex.net

La posizione importante di MigliorBrokerForex.net all'interno del mondo degli investimenti italiani è testimoniata anche dai numeri:

•1 milione di impression annue con oltre mezzo milione di visitatori unici;

•Oltre 10.100 commenti sul sito;

•8 anni online, sempre tra le primissime posizioni sugli argomenti pertinenti;

•+600% di visite nell'ultimo anno solare;

•+3.200 commenti sulla pagina del sito dedicata alle truffe;

•1.500 segnalazioni di truffe con oltre 700 esclusive nazionali.

Il tutto condito dalla denuncia, in anteprima nazionale, di centinaia di truffe, la cui popolarità ha poi raggiunto anche gli schermi televisivi (come quelli di Striscia la Notizia), rigorosamente dopo che le truffe erano state scoperte, segnalate a sbugiardate dal sito in questione. Emblematico il caso della denuncia del sedicente recupera crediti “Giustizia Finanziaria” sbugiardato in anteprima nazionale proprio da Migliorbrokerforex.net.

Una lotta senza esclusione di colpi che ha visto protagonista la vecchia proprietà del sito e le più o meno grandi truffe smascherate nel corso del tempo.

Il futuro di MigliorBrokeForex.net

Con l'arrivo della nuova proprietà, si aprono scenari inediti per MigliorBrokerForex.net che ora potrà contare su una redazione che verrà rinnovata completamente, e una linea editoriale che, inevitabilmente, sarà frutto del Know how della nuova proprietà.

Tuttavia quello che molti lettori si domandano è: il nuovo MigliorBrokerForex continuerà a combattere i broker truffaldini? Sicuramente raccogliere l'eredità di un brand di questo livello non è cosa semplice, specialmente in un panorama italiano ricco di competitor di qualità.

Un settore, quello finanziario, piuttosto complesso sotto tantissimi punti di vista, dove i progetti editoriali di qualità non mancano di certo. Un contesto stimolante e competitivo dove il nuovo staff alla guida del sito saprà sicuramente proseguire il percorso fin qui intrapreso.

Per maggiori informazioni

Sito web:

Responsabilità editoriale: Img Solutions srl

Roma – Italia