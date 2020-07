SNAI, Serie A – Torino, caccia al tabù bianconerol'ultimo «2» granata nel derby è di 25 anni fa

03 luglio 2020 a

(Milano, 3 luglio 2020) - Bassissima la quota del successo Juve: 1,28. Il blitz di Longo vale 11 volte la posta – Lazio senza attaccanti, l'ostacolo Milan diventa più insidioso: «1» a 2,35, «2» rossonero a 3,10 – Napoli-Roma, l'aggancio di Gattuso a 2,05.

Milano, 3 luglio 2020 – Un tabù da abbattere. Nel derby di Torino, che apre domani pomeriggio la 30ª giornata di Serie A, i granata sono chiamati a scalare la montagna difficile e impervia. Negli ultimi 25 anni, in Serie A, hanno vinto solo in una occasione contro la Juventus, nel 2015, mentre bisogna risalire al 1995 per ritrovare l'ultimo blitz in casa bianconera, firmato da una doppietta di Rizzitelli. Visti questi numeri, e i 41 punti di differenza in classifica, gli analisti SNAI vedono nettamente favoriti i campioni d'Italia, dati vincenti a 1,28, con il pareggio in quota a 5,50. Il successo del Torino, invece, pagherebbe ben 11 volte la posta. L'Over (1,60), si lascia preferire all'Under (2,20). Eppure, malgrado la sproporzione nelle quote e la differenza dei valori tecnici, nel recente passato le sfide tra le due formazioni torinesi sono state molto tattiche e decise da episodi. Il 2-1 a favore dei bianconeri, con la Juventus padrona di casa, è uscito in ben 8 occasioni ed è offerto a 9,50 mentre lo stesso risultato ma per il Toro si trova in lavagna a 33. Occhi puntati su Cristiano Ronaldo e Belotti, i due bomber della sfida. La terza rete del portoghese nel derby della Mole si può giocare a 1,55 mentre per quella del Gallo si sale a 2,75. Occhio però alla coppia argentina formata da Dybala e Higuain, entrambi autori di una doppietta nella stracittadina: un'altra marcatura multipla della Joya è data a 4,25 mentre quella del Pipita è a 5,25.

Lazio, chi segna? – Sempre domani, ma in serata, la Lazio deve cercare di tenere il passo scudetto, battendo il Milan. Nonostante i 25 punti che dividono le due formazioni, la sfida dell'Olimpico appare difficile per i biancocelesti, privi di Caicedo e Immobile: il successo della Lazio è dato a 2,35 contro il 3,10 dei rossoneri.

Al San Paolo sfida da Over – Una partita delicatissima per entrambe le formazioni si gioca al San Paolo domenica sera. La Roma, reduce da due sconfitte consecutive, non può permettersi più di sbagliare mentre il Napoli, dopo lo stop a Bergamo, sogna l'aggancio al quinto posto. I padroni di casa partono nettamente favoriti, secondo gli analisti di SNAI, a 2,05, con i giallorossi dati vincenti a 3,45. Visti i reparti offensivi, e il ritorno di Dzeko e Pellegrini per i capitolini dal primo minuto, l'Over, a 1,60, è decisamente più probabile dell'Under, a 2,25. Così il 2-1 in favore dei ragazzi di Gattuso è in quota a 9,00 mentre quello per la Roma pagherebbe 12 volte la posta.

Inter e Atalanta a bassa quota - In alta classifica l'Inter, a 1,50, non dovrebbe avere problemi a San Siro contro il Bologna, in quota a 6,50. La lanciatissima Atalanta va a Cagliari da favoritissima, a 1,57. Il successo dei rossoblù di Zenga si può giocare a 5,25.

