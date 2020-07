Caffè Borbone e i The Jackal, due eccellenze napoletane che raccontano la dissonanza tra vita vera e pubblicità attraverso la parodia

03 luglio 2020 a

a

a

(Napoli, 3 luglio 2020) - Il 3 luglio è online il video branded content The Jackal con Caffè Borbone, disponibile anche su tutti i canali social del Gruppo

Un sodalizio vincente quello tra Caffè Borbone e i The Jackal, due realtà molto diverse tra loro ma legate da un genuino fil rouge di appartenenza, che sa di napoletanità.

Caffè Borbone è da sempre ambasciatore della tradizione napoletana, una tradizione “endemica” che è insita nel rito di bere buon caffè. Per il nuovo spot Caffè Borbone vuole proporre questa volta una diversa chiave di lettura, puntando sull'ironia. Quali migliori interpreti se non i The Jackal, che hanno fatto della parodia e della satira sottile il loro segno distintivo? Il branded content video sarà pubblicato sui canali social The Jackal (facebook, youtube, instagram, twitter) e sulle properties digital Caffè Borbone.

Il concept del video vuole far leva sullo spirito di appartenenza, partendo da un'unica grande matrice, che accomuna i due partner: Napoli. Tutto ciò che nasce nella città partenopea acquisisce quello stile ‘tutto napoletano' delineato da ‘modi fare' singolari e da assoluta creatività, un linguaggio inconfondibile che racconta la tradizione, con il magico stile di chi sa prendersi in giro.

Il video, ideato e realizzato da The Jackal, riprende un format di successo Pubblicità Vs.Vita Vera. che ironizza sull'eccessiva patina di finzione che caratterizza abitualmente il mondo della pubblicità. Attraverso la parodia, s'ironizza sui mondi perfetti che la pubblicità ci propone e che portano gli spettatori a un'unica riflessione: questo non sarebbe mai successo nella mia vita!

Commenta - Mario de Rosa – direttore marketing e comunicazione: “Abbiamo scelto i nostri artisti più famosi, sulle piattaforme social, per due importanti valori che li caratterizzano: la loro singolare ironia e la forte appartenenza a Napoli, città che ha dato vita alla tradizione dell'espresso napoletano e alla comicità più famosa. Un modo intelligente di fare pubblicità, criticandone l'eccessiva finzione ma essendone comunque interessati. Esaltando ciò che ogni giorno speriamo di regalare alle tante persone che ci scelgono: una magica emozione”.

“Con Caffè Borbone abbiamo ripreso con piacere Pubblicità Vs. Vita Vera, un format di successo dei The Jackal in cui si mette a nudo il mondo della pubblicità, rendendolo onesto e disincantato. Anche questo contenuto, infatti, riprende uno dei marchi di fabbrica The Jackal, ovvero la parodia di generi e stili codificati che vengono portati all'estremo, fino alla comicità. Il risultato è sicuramente un contenuto branded che ha incontrato a pieno il posizionamento di marca ed il nostro Tone of Voice”. Vincenzo Piscopo, head of branded Content & Originals Ciaopeople.

Sullo sfondo di una bellissima Napoli con mare e Vesuvio, due amici bevono un caffè in terrazza ed ecco una confessione: “Io sono il padre di tua figlia”…..

Da domenica 5 Luglio fino al 1°Agosto Caffè Borbone sarà anche in TV con la precedente creatività prodotta a febbraio. I tre soggetti da 10'' presiederanno le rubriche d'informazione delle principali emittenti. La pianificazione TV è a cura di MediaCom (GroupM).

LINK VIDEO:

CREDITS:

Ideato e prodotto da: The Jackal

Direzione artistica: Francesco Ebbasta

Regia: Francesco Ebbasta

Direttore della fotografia: Roberto Ostuni

Produttore esecutivo: Simone Russo

Organizzatore generale: Maria Chiara De Gregorio

Montaggio e post-produzione: Nicola Verre, Mario Rotili, Alfredo Felco,

Musiche: Liz Martin

Head of branded content&original: Vincenzo Piscopo

Account Manager: Anna Manzo

Scritto da: Alessandro Grespan, Francesco Ebbasta, Ciro Priello, Gianluca Fru, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Claudia Napolitano