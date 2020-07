Coronavirus: Profumo, 'con piano serio Recovery Fund può far ripartire Paese'

04 luglio 2020 a

Milano, 4 lug. (Adnkronos) - Per l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, il Recovery Fund può cambiare il Paese. In un'intervista a 'Milano Finanza', il manager spiega che bisogna fare "un programma preciso e serio sull'utilizzo delle risorse del Recovery Fund, perché se spesi bene quei 170 miliardi di euro sono in grado di far ripartire il Paese".

In particolare, dice, "serve un piano di politica industriale. Oggi si può dire, prima del Covid si rischiava di essere tacciati di dirigismo. Occorre fare un'attenta analisi delle varie competenze e dei settori, su quali tecnologie investire e quali prospettive dare al Paese".

Secondo Profumo, gli Stati Generali promossi dal Governo Conte, sono stati "utili" ed "è interessante che il governo ascolti così tanta gente. Poi se abbiamo detto cose più o meno intelligenti è colpa o merito nostro, non certo del governo. C'è questo programma di rilancio nazionale, che io definisco framework, un insieme di cose che adesso vanno declinate in azioni operative per costruire un programma di sviluppo". Ad ogni modo, ritiene l'ad, "credo che Conte abbia fatto bene durante la chiusura totale e che sia un interlocutore attento, è stato ore ad ascoltarci a Villa Pamphilj. Non capita spesso".