Coronavirus: Fornaro, 'comportamenti prudenti, ritorno sarebbe devastante'

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "E' giusto porre il massimo delle attenzioni sulle misure per arginare la crisi economica prodotta dal Covid 19 e rilanciare il Paese nel suo complesso. Le notizie che arrivano dal Veneto sono, però, anche un chiaro monito per le istituzioni e la politica. Per non vanificare gli sforzi in economia (e i sacrifici di questi mesi) è indispensabile che chi ha ruoli pubblici dia il buon esempio perché il Covid 19 non è scomparso". Lo afferma il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro.

"Anche da un punto di vista meramente economico, un ritorno del Covid 19 -aggiunge- avrebbe effetti devastanti e quindi anche in questi giorni nessuno può dimenticarsi di tenere un comportamento improntato alla prudenza e al rispetto delle norme in vigore su mascherine e assembramenti".