Regionali: Della Vedova, 'no a Emiliano e candidati M5S'

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Più Europa alle Regionali sosterrà Scalfarotto in Puglia, De Luca in Campania, Giani in Toscana, Mangialardi nelle Marche e Lorenzoni in Veneto. Resta la nostra preclusione per le coalizioni con il M5S e non sosterremo candidati populisti come Emiliano”. Lo ha annunciato il segretario, Benedetto Della Vedova, intervenendo all'assemblea nazionale del partito in corso a Roma.

“La direzione di Più Europa -ha spiegato- ha dato mandato al segretario di portare avanti una proposta che prevede in Campania il sostegno a De Luca, in Toscana la proposta di una lista con Italia viva a sostegno di Giani, nelle Marche un lista con i Verdi e gruppi Civici per Mangialardi, mentre in Veneto sosterremo Lorenzoni. In Puglia ci presenteremo con Azione e Italia viva convintamente a sostegno di Scalfarotto. Lo diciamo ora per allora: noi in Puglia ci siamo e non cambieremo idea. Se qualcuno pensa di cambiare idea, per tattica o ritrosia, ce lo dica subito. Questo vale per Italia viva e per Azione. Ci siamo -ha concluso Della Vedova- a condizione che ci siano tutti dall'inizio alla fine”.