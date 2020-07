Migranti: sindaca Porto Empedocle (M5S), 'radical chic al governo, ministri vengano qui' (4)

06 luglio 2020 a

a

a

(Agrigento) - Ida Carmina lamenta anche che "mediaticamente il nostro paese è stato massacrato". "Perché noi, grazie ai sacrifici dei miei concittadini, siamo un paese Covid free ma si è rischiato il collasso sociale ed economico. E ora che eravamo in fase di ripresa rischiamo un nuovo disastro per lo sbarco dei migranti". "Io ho visto piangere le persone, dopo tante difficoltà allo stremo economico", dice. "Quando su tutti i giornali è venuto fuori per sbaglio che Porto Empedocle era considerato un 'focolaio', pur essendo Covid free, sono arrivate centinaia di disdette, c'è stato un disastro enorme".

E dice di avere chiesto aiuto anche "alla deputazione locale". "Questa comunità non può pagare per tutta Italia. La gente qui è disperata". Mentre parla riceve diverse telefonate, tra cui quella del presidente della Confesercenti. "Lo vede? Continuano a chiamarmi per lamentarsi della situazione disastrosa". E non risparmia una frecciata al segretario del Pd Nicola Zingaretti che su Twitter ha scritto "Finalmente" parlando dello sbarco della Ocean Viking. "Finalmente cosa?...".

"Oggi c'è il consiglio comunale e affronteremo il problema", dice. "Questa popolazione è allo stremo - dice - è c'è il pericolo che la gente possa dare fiducia all'antistato. Ecco perché lo Stato deve fare sentire la sua presenza".

(di Elvira Terranova)