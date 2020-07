Dl semplificazioni: si lima testo, ancora nodi sul tavolo**

06 luglio 2020 a

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Si lima ancora il testo del dl semplificazioni, atteso in Consiglio dei ministri questa sera alle 21.30. Fonti di governo spiegano che ci sono ancora nodi da sbrogliare, in particolare sul capitolo appalti e commissari per le grandi opere, ma anche sulle norme che riguardano l'edilizia. Il disco verde arriverà in serata, anche se c'è chi non esclude che il Cdm possa andare per le lunghe e concludersi a tarda notte. Domani mattina il premier Giuseppe Conte dovrebbe illustrare i contenuti del provvedimento -fortemente voluto dallo stesso presidente del Consiglio- in una conferenza stampa attesa a metà mattinata, prima della partenza per Lisbona.