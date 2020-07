Dragonfly Therapeutics annuncia nuova collaborazione di ricerca con Bristol Myers Squibb per lo sviluppo di nuovi candidati terapeutici per sclerosi multipla e target nella neuroinfiammazione

06 luglio 2020 a

Dragonfly amplia la collaborazione esistente con Bristol Myers Squibb andando a includere oncologia e malattie autoimmuni per lo sviluppo di farmaci candidati contro bersagli multipli utilizzando la piattaforma esclusiva dell'azienda in nuove aree terapeutiche

WALTHAM, Massachusetts, 6 luglio 2020 /PRNewswire/— Dragonfly Therapeutics, Inc. ("Dragonfly") ha annunciato in data odierna una nuova collaborazione di ricerca con Bristol Myers Squibb per la scoperta e lo sviluppo di nuove immunoterapie Dragonfly per la sclerosi multipla e bersagli nella neuroinfiammazione.

In base al contratto, Dragonfly concederà a Bristol Myers Squibb la possibilità di cedere in licenza diritti di proprietà intellettuali esclusivi a livello mondiale relativi a vari candidati sviluppati utilizzando la piattaforma proprietaria di Dragonfly per vari nuovi target. Bristol Myers Squibb verserà a Dragonfly un acconto di 55 milioni di dollari e Dragonfly avrà diritto a ricevere ulteriori somme in corrispondenza di traguardi raggiunti in termini di sviluppo, percorso normativo e vendita, oltre a possibili diritti sulla vendita di prodotti approvati.

"Siamo lieti di poter espandere la collaborazione nella ricerca con Dragonfly a nuove aree terapeutiche, in aggiunta all'oncologia e alle malattie autoimmuni, andando a includere la sclerosi multipla e la neuroinfiammazione, e di lavorare con il team allo sviluppo di farmaci candidati che potrebbero sfociare in nuove terapie per i pazienti", ha dichiarato Richard Hargreaves, vicepresidente senior per le neuroscienze presso Bristol Myers Squibb.

"Bristol Myers Squibb è stato il nostro primo partner e la collaborazione con questo team è stata fantastica. Siamo entusiasti di poterci espandere assieme lavorando con indicazioni completamente nuove per la nostra piattaforma, mossi dal desiderio di aiutare i pazienti affetti da sclerosi multipla e malattie neuroinfiammatorie", ha commentato Bill Haney, cofondatore e amministratore delegato di Dragonfly Therapeutics.

Dragonfly Therapeutics è dedita alla scoperta, allo sviluppo e alla commercializzazione di terapie che utilizzano la nuova tecnologia TriNKET™ dell'azienda per avvalersi del sistema immunitario innato dell'organismo al fine di portare ai pazienti trattamenti rivoluzionari.

