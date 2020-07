Ancora crescita per Trend-Online ( Le Fonti) anche in fase due

06 luglio 2020 a

(Milano, 6 luglio 2020) - Oltre 33 milioni di pagine viste e più di 9,2 milioni di utenti unici. L'informazione di Trend-Online si riconferma la più scelta dagli italiani

Milano,6 luglio 2020 – Il portale Trend-Online, già classificato tra i primi 5 quotidiani online di economia e finanza in Italia, continua a macinare successi.

A crescere è anche la redazione. I nuovi ingressi sono andati ad aggiungersi ad un team preparato e competente che, così potenziato, potrà garantire un'informazione ancora più immediata ed affidabile. Da sempre Trend-Online crede nel valore della formazione, tanto da essere tra i primi ad aver istituito una vera scuola di formazione SEO, con l'obiettivo di investire mezzi e risorse nella crescita individuale.

Questa dedizione si è tradotta in un successo senza eguali e nella creazione di contenuti apprezzati da oltre 9,2 milioni di utenti unici. Nonostante nel mese di giugno l'emergenza Covid-19 abbia registrato un trend decrescente, lo stesso non si può dire di Trend-Online che, solo nella giornata del 9 giugno, ha registrato l'impressionante record di 2 milioni novecentomila pagine viste e 1 milione settecentomila utenti unici.

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera standalone live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un'informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un'interpretazione imparziale ed evidenziandone l'impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato

Per informazioni:

Ufficio Stampa

+39 02 87386306

Sito Web:

FB: @LeFontiGroup

Twitter: @LeFonti_Group

Linkedin: