Governo: Meloni, 'no di responsabili o di unità nazionale, si torni al voto'**

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Non sono interprete del pensiero del presidente Berlusconi, ma io credo che lui" nell'intervista "che dal titolo mi ha fatto saltare su dalla sedia", "intendesse che noi siamo quelli che avevano preso più voti, dunque ci sono margini per fare un governo di centrodestra, magari con il sostegno di qualcuno che si rende responsabile. Non è un'ipotesi che mi appassiona. Io penso che quando riusciremo ad andare al governo, vorrei il tempo e i numeri per fare le cose che ho in testa e non le fai se devi stare a pietire i voti di qualche transfugo e" devi soppesare "i voti sempre sul bilancino". Così Giorgia Meloni, ospite di IV Repubblica.

A chi gli domanda se il governo Conte durerà due anni ancora, "non sono così pessimista - replica - ma penso si debba andare a votare", c'è bisogno, per Meloni, "di un nuova legislatura: in questa non esiste la possibilità di fare bene le cose perché un parlamentare su tre è grillino. Io sono contrarissima a governi di unità nazionale, perché, dopo che è fallito il governo gialloverde e quello giallorosso dovrebbe funzionare uno gialloverderosse e pure blu? Il governo ha bisogno di un mandato chiaro, idee chiaro, una visione".