Governo: Ronzulli (FI), 'Renzi ci vuole ammaliare ma non incanta più'

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - “Renzi sembra una di quelle belle donne che non si rendono conto di perdere il proprio fascino con il passare degli anni. Pensa di poter ancora affascinare con il suo fare sornione, ma è ormai un vecchio incantatore che non seduce più nessuno. I suoi tentativi di ammaliare si riducono a inutili manovre per ingannare non si capisce bene chi e sono semplicemente destinati a fare un buco nell'acqua, l'ennesimo del leader Italia Viva". Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.

"Forza Italia è incompatibile con questo governo di sinistra, è la madre del centrodestra, una coalizione credibile ideata e creata, come il bipolarismo in Italia, dal Presidente Berlusconi”, conclude.