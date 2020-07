Dl rilancio: Fdi, 'Spadafora ignora sport, bocciata misura credito imposta'

07 luglio 2020 a

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Il ministro Spadafora scarica gli sport professionistici (calcio di serie C e basket) e gli sport dilettantistici di squadra di vertice (pallavolo, rugby, etc.) bocciando l'emendamento sul credito di imposta sulle sponsorizzazioni che avrebbe ridato ossigeno alle società sportive". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Davide Galantino.

"Di contro, ha trovato e destinato 40 milioni di euro per società dilettantistiche -2.000 euro pro capite alle Associazioni sportive dilettantistiche e alle Società sportive dilettantistiche-, escludendo quindi chi investe nello sport, ossia quelle imprese sportive che danno lavoro e mantengono le società sportive che, a loro volta, danno lustro alle comunità e al territorio. Sono stupito dal modo in cui questi pseudo governanti applicano in ogni occasione lo stesso metodo della distribuzione scriteriata di soldi come per il reddito di cittadinanza e per i redditi di emergenza", conclude l'esponente di Fdi.