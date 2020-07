07 luglio 2020 a

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Ciò che esce dal consiglio dei ministri non è interamente il #PianoShock come noi l'avevamo designato ma è un passo in avanti importante nella direzione indicata da Italia Viva. Adesso apriamo i cantieri e chiudiamo le polemiche. L'Italia ha bisogno di lavoro, non di assistenzialismo". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi, commentando il via libera del Cdm al dl semplificazioni.